"مش تطبيل".. هنادي مهني تشيد بدور أحمد خالد صالح في"الفتوة "

Advertisements

نشرت الفنانة هنادي مهني فيديو لمشهد يجمعها مع خطيبها الفنان أحمد خالد صالح من مسلسل "الفتوه" وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت"هنادي" مع"أحمد" في مشهد وهو يتقدم لخطبتها، وذلك في مسلسل الفتوة، وهو أول مشهد لهنادي في المسلسل كما ذكرت.



وعلقت "هنادي" علي المشهد قائلة :"مبروك نطق أخيراً أول مشهد ما بينا وأول مشهد صورتة في المسلسل كنت خايفة أولي لوكيشن جذيد وشخصية جديده بس الحاجة الوحيده اللي كانت مطمناني وجود ممثل قوي وشاطر لدرجة انه يرفع مستوي اي حد بيمثل قدامة



وتابعت" مهني":ويخوف في نفس الوقت عشان شطارته ممكن تفضح عيوب الممثل اللي قدامة أوي لو المشاهد طالعه حلوه فدا بسببه مش أكتر شكراً علي وجودك والله مش، ولا تطبيل بس اي حد إشتغل معاه هيفهم.



ويذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس



ويشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.





