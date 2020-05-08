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بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:55 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
يستضيف الفنان رامز جلال لاعب نادي الزمالك طارق حامد في الحلقة ال15 من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.

برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامج يسمى"كرسي الحقيقة" والذي من المفترض أن يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى.

واستضاف الفنان رامز جلال عدد من النجوم في الحلقات ال14 السابقة وكانت أول ضحاياه الفنانة غادة عادل وكان آخر ضحاياه المطرب الشعبي حسن شاكوش وتلاقى حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" إعجاب الجماهير وتحقق نسبة مشاهدة كبيرة.

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