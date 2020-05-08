حملات تطهير وصيانة في مراكز المنيا





تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال النظافة، والرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.





وأكد ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال، مع رفع كفاءة النظافة بمختلف أنحاء المحافظة ورفع المخلفات المتراكمة، وتوفير بيئة نظيفة صحية للمواطنين.



