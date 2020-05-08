Advertisements

حملات تطهير وصيانة في مراكز المنيا

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التي تنفذها الوحدات المحلية، تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال النظافة، والرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.

وأكد ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال، مع رفع كفاءة النظافة بمختلف أنحاء المحافظة ورفع المخلفات المتراكمة، وتوفير بيئة نظيفة صحية للمواطنين.

أخبار تهمك

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

عاجل - إصابة نجم ريال مدريد بكسر في القدم

منذ أقل من ساعة

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 10 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الرجاء المغربي يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

يوم الحرائق بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنعين والحماية المدنية تدفع بـ 28 سيارة إطفاء

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الصحة تعلن عن تسجيل 1701 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يصدم الجماهير بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

01:21 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

10:07 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا