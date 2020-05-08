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سفارة المملكة في لبنان تعيد 88 مواطنًا بينهم طفل إلى الرياض

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
ساهمت سفارة المملكة في لبنان في إعادة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات إلى والده في الرياض الذى عجز عن اصطحابه جراء تعليق السفر على خلفية جائحة كورونا.

وجاء عودة الطفل بعد أن فقد والدته في لبنان، وتم التنسيق مع السفارة ليتم إعادته إلى الوطن ضمن رحلة جوية ضمت 88 مواطنًا سعوديًا.

يذكر أن ذلك يأتي في إطار جهود المملكة لإعادة جميع المواطنين العالقين في الخارج جراء أزمة كورونا.

وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن السلطات السورية عرقلت عبور 32 مواطنا سعوديا من معبر حدودي مع لبنان، كان مقررا إجلاؤهم إلى المملكة.

وجاءت العرقلة بحجة عدم مخاطبة وزارة الخارجية نظيرتها السورية حول هذا الملف.

ويذكر أن كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن السلطات السورية عرقلت عبور 32 مواطنا سعوديا من معبر حدودي مع لبنان، كان مقررا إجلاؤهم إلى المملكة.

وجاءت العرقلة بحجة عدم مخاطبة وزارة الخارجية نظيرتها السورية حول هذا الملف.

وقال السفير في لبنان وليد بخاري ، إن كل الإجراءات الرسمية اتخذت مع السلطات اللبنانية من أجل تسهيل عودة المواطنين السعوديين من سوريا تمهيدا لإجلائهم عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وأضاف أنه تم إشعار السعوديين في سوريا بعد وصول الموافقة من السلطات اللبنانية بـ24 ساعة للبدء بالاستعداد، وتم توفير كل وسائل المواصلات اللازمة على الحدود.

وأوضح في تصريحات نقلتها الزميلة “عكاظ” أنه لا علاقة مباشرة مع الجانب السوري، إنما حصل تواصل مع السعوديين في سوريا، إذ تم إشعارهم بعد وصول الموافقة من السلطات اللبنانية بـ24 ساعة للبدء بالاستعداد، وتم توفير كل وسائل المواصلات اللازمة على الحدود، وأعلن السفير البخاري أنه ستجري متابعة هذه القضية خلال الساعات القليلة لاستكمال إجراءات عودتهم.

يذكر أن الرحلة التي أقلعت من بيروت اليوم في الـ4:30 عصرًا باتجاه المملكة كان على متنها 88 راكبًا، ولم يتمكن العالقون في سوريا من العودة عليها.


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