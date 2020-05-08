الزمالك يحسم مصير "المايسترو" من الرحيل

حسم مسؤولي نادي الزمالك مصير الدولي التونسي فرجاني ساسي من الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت هناك بعض الشكوك التي تحوم عن استمرار فرجاني ساسي مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد العروض المغرية التي تلقاها الدولي التونسي.





واستقرت إدارة القلعة البيضاء على بقاء ساسي نظرًا لحاجة لحاجة الفريق إلى جهوده عقب عودة النشاط الكروي.





ورفض ساسي فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، حيث يعيش الفريق حاله من الاستقرار على المستوى الفني والإداري قبل توقف المسابقة.





وتوقف النشاط الكروي في مصر، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.



