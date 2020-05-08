تطوير 14 محرقة ومفرمة في مستشفيات الشرقية بتكلفة 15 مليون جنيه

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بالخطارة، التابعة لمركز ومدينة الصالحية الجديدة، لمتابعة الأعمال الجارية لتطويره، وتجهيزه لنقل باقي المحارق الموجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة.





وجاء ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بمديرية الشؤون الصحية.





وأوضح أن عدد المحارق بمستشفيات الصحة بالمحافظة، يبلغ 14 محرقة ومفرمة، مشيرا إلى أن المجمع الجديد يوجد به غرف للنفايات وللمولدات، حيث جرى إسناد الأعمال الجارية به لشركة متخصصة في هذا المجال بتكلفة إنشائية بلغت 15 مليون جنيه.









واطمئن وكيل الوزارة على سير العمل، وحرق النفايات الطبية بشكل منتظم في المجمع.





وأشار إلى أنه وزيرة الصحة والسكان دعمت المجمع خلال الأيام القليلة الماضية، بمحرقتين جديدتين جرى تركيبهما وتشغيلها، إلى جانب نقل 3 محارق أخرى من منافذ تقديم الخدمة الطبية في مستشفى القنايات المركزي، مركز طب الأسرة بالعزيزية، ومستشفى أبو كبير المركزي إلى المجمع، بخلاف وجود محرقتين أخرتين، ليصل بذلك إجمالي عدد المحارق الموجودة بالمجمع إلى 7 محارق.





ووجه مدير الإدارة بالمتابعة الدورية للمجمع وأعمال التشطيبات التي تجرى به للتأكد من جودة وكفاءة العمل، والتشديد على سرعة الانتهاء من التوسعات الجارية، وإنهاء الأعمال بصورة جيدة لنقل باقي المحارق.







