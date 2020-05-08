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ليفاندوفسكي VS فيرنر.. استئناف الدوري الألماني يشعل الصراع على لقب الهداف

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:51 م
فيرنر
فيرنر
الفجر الرياضي

أعلنت رابطة الدوري الألماني استئناف بطولة البوندسليجا يوم 16 مايو الجاري لكن بدون حضور الجماهير، بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وبعودة المنافسات من جديد تشتعل الأجواء بين روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج على لقب الهداف هذا الموسم.

 

ترتيب هدافي الدوري الألماني:

 

1- روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ) – 25 هدف.

2- تيمو فيرنر (لايبزج) – 21 هدف.

3- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 14 هدف.

4- روبين كوايسون (ماينز) – 12 هدف.

5- سيرجي جنابري (بايرن ميونخ) – 11 هدف.

6- ماركو ريوس (بوروسيا دورتموند) – 11 هدف.

7- فلوريان نيدرلتنشر (أوجسبولاج) – 11 هدف.

8- سيباستيان أنديرسون (يونيو برلين) – 11 هدف.

9- فوت فيجورست (فولفسبورج) – 11 هدف.

10- روفين هينينجز (فورتونا دوسلدورف) – 11 هدف.

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