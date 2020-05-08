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تطورات جديدة بشأن عودة الدوري الإنجليزي

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:31 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن توقف لفترة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عودة اللاعبين ستكون من أجل تنفيذ برامج تدريبية منفردة بداية من شهر مايو الجاري والمشاركة في التدريبات الجماعية في نهاية الشهر الجاري وعودة المباريات في الأسبوع الثاني من شهر يونيو بالإضافة إلى إجراء تحاليل موسعة بشكل دوري على نفقة إدارة الدوري الممتاز بالإضافة إلى التعاون الحكومي في تقديم الخدمات اللازمة في الملاعب كالخدمات الشرطية والطبية.

وذكرت التقارير الصحفية أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة بفارق 22 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي.

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