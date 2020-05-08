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الأهلي يواجه منافسة شرسة للحفاظ على رمضان صبحي

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يبدو أن النادي الأهلي سيواجه منافسة شرسة للغاية من أجل المحافظة على نجم الفريق رمضان صبحي، والمعار من هيدرسيفلد الإنجليزي إلى صفوف القلعة الحمراء.

وكشفت تقارير صحفية تركية، إل أن ناديي قاسم باشا التركي وفيورنتينا الإيطالـي، يرغبان في الحصول على خدمات رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد والمعار إلى الأهلي والتي تنتهي إعارته مع الأحمر بنهاية الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد رمضان صبحي من أبرز اللاعبين في صفوف المارد الأحمر، وأوصي السويسر رينيه فايلر المدير الفني لأهلي بالإبقاء على اللاعب وشراء عقده من النادي الإنجليزي بشكل نهائي.

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