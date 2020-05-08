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تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:31 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الدمتناوي


تحدث السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تواجده داخل القلعة الحمراء، وعن العروض التي تلقاها قبل الإنضمام للمارد الأحمر، بالإضافة إلى وصفه عدم لعب الزمالك مباراة القمة بـ "الهروب" وهو ما أغضب بعض جماهير الزمالك.

وقال بادجي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس":" تلقيت العديد من العروض من روسيا ولوهافر الفرنسي، وكنت متردد من الإنضمام إلى الأهلي".

وتابع:" لكن عرض الأهلي كان الأكثر جديه، ووافقت رغم العرض الصيني الكبير الذي قدم لي".

وأضاف:" لعبت لنادي كاسا سبورتس فقط بالسنغال، قبل الاحتراف في أوروبا والمشاركة مع منتخب الشباب كانت طريقي للاحتراف".

وواصل:" تلقيت عدة عروض أوروبية لكني انتقلت للسويد في النهاية وناديا بورتو البرتغالي ونانت الفرنسي كانا ضمن الأندية التي فاوضتني".

وأكمل:" اختلاف الأجواء بين السويد والسنغال تسبب لي في بعض المشاكل، بالإضافة للطقس شديد البرودة".

وعن عدم لعب الزمالك مباراة القمة قال :" كنت أتمني مواجهة الزمالك في الدوري بعد مباراة السوبر، لكنه هرب من مواجهتنا".

وأتم:" لم أشعر بالغربة في الأهلي وأشعر أنني في السنغال، وديانج ومعلول وكهربا أقرب زملائي في الأهلي، وما حدث مع رمضان صبحي عصبية ملعب، والأمور عادت عادية لأنه بمثابة أخ لي".

وأثارت تصريحات بادجي مهاجم الأهلي غضب جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" خاصة بعد اتهامه الأبيض بالهروب من مواجهة القمة، حيث شنت الجماهير البيضاء هجومًا عنيفًا على اللاعب السنغالي.

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