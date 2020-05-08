موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه في الدوري الألماني





أعلنت رابطة الدوري الألماني عن عودة البوندسليجا يوم 16 مايو المقبل، بعد فترة التوقف التي حدثت بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكانت رابطة الدوري قد أعلنت عن تأجيل النشاط الكروي في ألمانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.





حيث تعود مسابقة الدوري الألماني، بمباراة قوية تجمع بين كل من بوروسيا دورتموند وشالكه، في ديربي الرور ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة.





وتقام المباراة بين دورتموند وشالكه على ملعب سيغنال ايدونا بارك في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية.





يحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51، بينما يتواجد شالكة في المركز السادس برصيد 37 نقطة.



