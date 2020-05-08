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تعرف على جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
تعود منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز الأسبوع المقبل من جديد بعد أن قررت الحكومة الألمانية والاتحاد الألماني لكرة القدم استئناف البطولة بعد أن توقفت لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز:

1- بايرن ميونخ – 55 نقطة.
2- بوروسيا دورتموند – 51 نقطة.
3- لايبزج – 50 نقطة.
4- بوروسيا مونشنجلادباخ – 49 نقطة.
5- باير ليفركوزن - 47 نقطة.
6- شالكة – 37 نقطة.
7- فولسفبورج – 36 نقطة.
8- فرايبورج – 36 نقطة.
9- هوفنهايم – 35 نقطة.
10- كولن – 32 نقطة.
11- يونيون برلين – 30 نقطة.
12- إنتراخت فرانكفورت – 28 نقطة.
13- هيرتا برلين – 28 نقطة.
14- أوجسبورج – 27 نقطة.
15- ماينز – 26 نقطة.
16- فورتونا دوسلدورف – 22 نقطة.
17- فيردر بريمن – 18 نقطة.
18- بادربورن – 16 نقطة.

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