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تارا عماد تشارك جمهورها لقطات من دورها في "ونحب تاني ليه"
الجمعة 08/مايو/2020 - 05:56 م
تارا عماد تشارك جمهورها لقطات من دورها في "ونحب تاني ليه"
نشرت الفنانة تارا عماد، صورة لشخصيتها في مسلسل “ونحب تاني ليه” وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير”إنستجرام” وعلقت “تارا” قائلة: “يسرا من مسلسل و نحب تاني ليهكان ممكن تتصرفوا ازاي لو انتوا مكان يسرا لما غالية راحت لها البيت في حلقة امبارح؟”
ويُذاع مسلسل ونحب تاني ليه علي قناة CBC وقناة CBC دراما، حيث يعرض المسلسل علي سي بي سي دراما في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، أما قناة سي بي سي الساعة 9.30 مساًء والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.
ويعد مسلسل ونحب تاني ليه من بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير، وكريم فهمي وتارا عماد وسوسن بدر وعماد رشاد وكارولين عزمي وأمينة مغربي وممدوح الشناوي وصبا الرفاعي وعلا رشدي ومحسن صبري وأحمد جمال سعيد وأحمد سعيد عبد الغني وأمنية العربي وليلي عز العرب وبدرية طلبة وإسلام جمال وإيمان السيد ومصطفي حشيش وسليمان عيد.
تارا عماد تشارك جمهورها لقطات من دورها في "ونحب تاني ليه"
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