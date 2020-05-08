 تارا عماد تشارك جمهورها لقطات من دورها في "ونحب تاني ليه"

نشرت الفنانة تارا عماد، صورة لشخصيتها في مسلسل “ونحب تاني ليه” وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير”إنستجرام” وعلقت “تارا” قائلة: “يسرا من مسلسل و نحب تاني ليهكان ممكن تتصرفوا ازاي لو انتوا مكان يسرا لما غالية راحت لها البيت في حلقة امبارح؟”





ويُذاع مسلسل ونحب تاني ليه علي قناة CBC وقناة CBC دراما، حيث يعرض المسلسل علي سي بي سي دراما في تمام الساعة 6:30 مساًء بتوقيت القاهرة، أما قناة سي بي سي الساعة 9.30 مساًء والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.



