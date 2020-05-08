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موعد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:03 م
يسرا
يسرا
مصطفى فكيه
تعرض اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" الخامسة عشر لـ النجمة يسرا الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

ومن المقرر عرض المسلسل على أكثر من قناة فيعرض على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويعرض على شاشة "سي بي سي"، 11 مساءً، والإعادة الأولى في الخامسة والنصف صباحا، أما الإعادة الثانية في الثانية عشر والربع ظهرا.


ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب.

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