تصريح جديد من الصحة العالمية عن لقاح كورونا

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعمل الآن مع الكثير من الشركاء لتسريع تطوير لقاح لفيروس كورونا.





وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، أن هذا اللقاح سيكون آداة هامة للسيطرة على تفشي العدوى.





وأشار إلى أنه على الرغم من أن اللقاح كان ضروريًا لإنهاء مرض الجدري إلا أنه لم يكن كافيًا بحد ذاته، وذلك لأن اللقاح تم تطويره في عام 1969، وكان النصر على الجدري نتيجة للتضامن العالمي، وإبان الحرب الباردة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي انضما سويًا لهزيمة عدو مشترك، وأدركا أن الفيروسات لا تحترم الأمم أو الأيديولوجيات.





وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: "نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التضامن المبني على الوحدة الوطنية لهزيمة فيروس كورونا".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.



