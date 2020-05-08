الصحة العالمية: قصص التخلص من الجدري تعطينا الإلهام لمجابهة كورونا

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن قصص مثل التخلص من مرض الجدري تعطينا الإلهام للتخلص من فيروس كورونا.





وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، أن منظمة الصحة العالمية ستعلن في 12 من مايو عن الخمسة الفائزين في المهرجان الخاص بالصحة للجميع.





وأشار إلى أنه تم اختيار الفائزون من قبل مجموعة من المحكمين نتيجة لـ1300 مشاركة، وهناك فيلم قصير يمكن أن يشاهده الجميع بقنوات التواصل الاجتماعي عند الإعلان عن الفائزين.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.



