عاجل.. أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد زواجهما

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نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة له مع الفنانة ياسمين صبري وذلك بعد مرور فترة علي زواجهم، عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وكانت الصورة للعروسين وكلاها يرتدي اللون الأبيض في إطلالة بسيطة ناعمة، حيث ظهر" أبو هشيمة" يجلس لجوار "ياسمين" وكانت هي الآخري تنظر في رقة ودلع، ويبدو علي ملامحهم السعاده وهدوء الحياة الزوجية.





يشار إلي أن جرت مراسم عقد القران فى منزل الأسرة بصورة بسيطة وغير متكلفة، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، خاصة أن العروسين من الأسماء البارزة فى المجالين وكان البعض يتوقع أن يُعقد قرانهما فى حفل كبير وأجواء صاخبة.



يذكر أن الفنانه ياسمين صبري تشارك في مسلسل "فرصة تانيه ويعرض حالياً في رمضان هذا العم ويشاركها البطوله الفنان أحمد مجدي والفنانة أيتن عامر.

