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أبناء شقيق الملك الأردني يخضعون للحجر الصحي
الجمعة 08/مايو/2020 - 06:00 م
يخضع ثلاثة من أبناء شقيق ملك الأردن الملك عبدالله الثانى بن الحسين، للحجر الصحى الاحترازى فى منطقة البحر الميت، نقلا عن موقع "هلا أخبار" الأردنى.
هذا ووصل الأمراء الثلاثة (عمر وسارة وعائشة) أبناء الأمير فيصل بن الحسين إلى الأردن، على متن رحلة الخطوط الملكية العائدة من لندن، يوم أمس الخميس.
وكانت الحكومة الأردنية، قد أعلنت في وقت سابق، عن تطبيق إجراءات احترازية لاستقبال الطلبة الأردنيين القادمين من الخارج، تضمنت حجرا صحيا إجباريا لمدة 17 يوما، فى إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,950 مليون إصابة، بينهم أكثر من 272 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,359 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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