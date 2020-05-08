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طارق حامد ضيف حلقة اليوم في برنامج "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر

يحل طارق حامد لاعب نادي الزمالك ضيف حلقة، اليوم الجمعة، والضحية رقم 15 في برنامج المقالب"رامز مجنون رسمي"، والذي يذاع على فناة "MBC مصر"، ويعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويحتوي برنامج "رامز مجنون رسمي" 2020 على الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

ترد قناة MBC مصر الناقلة لبرنامج رامز مجنون رسمي

القمر الصناعي: نايل سات
التردد القناة: 11470 - 12015.
الاستقطاب: عمودي.
معدل تصحيح الخطأ: 65.
معدل الترميز: 27500.

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