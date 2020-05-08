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مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 15 | موعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:08 م
مسلسل فلانتينو الحلقة 15
مسلسل فلانتينو الحلقة 15
مسلسل فلانتينو الحلقة 15.. تستمر مغامرات "الزعيم" عادل إمام في مسلسله الجديد المعروض حاليًا في موسم رمضان 2020 الجاري، برفقة النجمة دلال عبدالعزيز والجيار وداليا البحيري.

مسلسل فلانتينو الحلقة 15

ويترقب جمهور الفنان عادل إمام مشاهدة مسلسل فانتينو الحلقة 15 التي توقفت عندها الحلقات بعدما تطورت الأحداث كثيرًا إلى أن تم القبض على داليا البحيري في حين سبقتها إلى القسم النجمة دلال عبدالعزيز.

مشاهدة مسلسل فلانتينو الحلقة 15

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل الأحداث الي انتهت إليه الأمور قبل عرض مسلسل فانتينو الحلقة 15 المقررة اليوم الجمعة الموافق الـ8 من مايو 2020.

عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 15

وشبطت الشرطة النجمة داليا البحيري قبل بدء مسلسل فانتينو الحلقة 15 التي ستعرض اليوم وهي تقرأ الفنجان مقابل الحصول على بعض الدولارات، للسياح ما جعلها تقع في يد الأمن.

مسلسل فلانتينو الحلقة 15

تحفظت قوات الأمن على داليا البحيري والمبالغ امضبوطة معها قبل مسلسل فانتينو الحلقة 15 وأخرجها حمدي الميرغني من قسم الشرطة ثم قررت العودة إلى مدينة طنطا بعد خروجها.

أحداث مسلسل فلانتينو الحلقة 15

وشهدت الأحداث السابقة لعرض اليوم مسلسل فانتينو الحلقة 15 عمل داليا البحيري كقارئة فنجان للسياح وحصلت على الكثير من الأموال وخبأتها بخزينة الفندق ودفعت المبالغ التي كانت مستحقة عليها مستردة إيصالات الأمانة.

موعد عرض مسلسل فلانتينو الحلقة 15

ويذاع مسلسل فلانتينو الحلقة 15 عبر فضائية dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء، وهو الموعد الذي سيعرض به هذا العمل الدرامي طوال شهر رمضان المبارك.





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