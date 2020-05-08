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موعد عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 15 والقنوات الناقلة والتفاصيل

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:10 م
مسلسل رجالة البيت الحلقة 15
مسلسل رجالة البيت الحلقة 15
مسلسل رجالة البيت الحلقة 15.. نال المسلسل الذي يقدمه أحمد فهمي وأكرم حسني إعجاب الكثيرين بعدما تفاجأ الجمهور بشخصيتها الفكاهية في قالب متصل منفصل يقدم خلال رمضان 2020.

مسلسل رجالة البيت الحلقة 15

مسلسل رجالة البيت الحلقة 15.. يستمر "النحس" في ملازمة بومبا وتيمو حتى بعد قرارهما باتخاذ الطرق "الشمال" من أجل تغيير حياتهما منذ أن قررا العمل سويًا حتى لا ينهرهما أحد.

تفاصيل مسلسل رجالة البيت الحلقة 15

فشل بومبا وتيمو في الشحاتة التي أخذوا دورات وورش تدريبية بها قبل عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 15 المقررة اليوم وحتى لما تبرع لهما شخص بـ3 ملايين جنيه لازمهما الفقر وسوء الحظ.

أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 15

بدأت الأحداث السابقة لعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 15 باحتيال بومبا وتيمو على أحد الجمعيات الخيرية بعدما قررا التبرع بملابسهما وكل من هو موجود بمسكنهما ثم يذهبان لتسليمها إلا أن الشيطان جعلهم يفكرون في حيلة شيطانية.

المشاركون في رجالة البيت الحلقة 15

قررا الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني من سرقة كافة الملابس الموجودة في الجمعية الخيرية بتغييرعنوان السكن الذي كانت سترسل عليه الملابس واستبدالها بمنزلهما وبالفعل حدث ذلك ليقررا أن يبيعا كل ما حصلا عليه في منطقة "العتبة"، وهو ما سيحدث في مسلسل رجالة البيت الحلقة 15 .

أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 15

ويترقب الجمهور ما سيحدث في مسلسل رجالة البيت الحلقة 15  بعدما أهدى بومبا وتيمو النجم بيومي فؤاد جاكيت جلد حتى لا يفتضح أمرهما فقالا له أن هذا "الجاكيت" سيعطيه هيبة كبيرة بالحارة، وسيجعله كبير المنطقة ولن يقوم أحد بضربه أبدا، وبالفعل تغيرت معاملة الجيران معه.

مسلسل رجالة البيت الحلقة 15 والبيع في العتبة

ذهب فهمي وحسني إلى العتبة بالملابس المسروقة لبيعها ليقعا في مشاكل عديدة، باءت بهما إلى الفشل وهو ما ستكشفه مسلسل رجالة البيت الحلقة 15 في حين يستمر بيومي فؤاد بكسب احترام الجميع بسبب الجاكيت الجلد.

موعد عرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 15 والقنوات الناقلة
ويعرض مسلسل رجالة البيت الحلقة 15 اليوم الجمعة في تمام الـ7:45 مساءً عبر قناة أون وهو الموعد الذي يعرض به المسلسل على مدار شهر رمضان 2020.


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