تصدر نجم نادي الزمالك طارق حامد تريند "جوجل" قبل انتهاء حلقته في "رامز مجنون رسمي"

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تصدر نجم نادي الزمالك طارق حامد تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، قبل انتهاء حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



برنامج "رامز مجنون رسمي" تدور فكرته هذا العام حول استضافة أحد النجوم وإقناعه بأنه برنامج يسمى"كرسي الحقيقة" والذي من المفترض أن يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى.





ويتشوق الجمهور إلى معرفة الفكرة الجديدة التي يقدمها رامز جلال في كل عام وتختلف فكرته هذا العام عن الأعوام السابقة حيث يقوم بمواجهة الضيف وجها لوجه بدون "ماسك".