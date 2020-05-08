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خلاف عشماوي وعماد مع أبوعبدالله.. موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 15 والقنوات الناقلة

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:28 م
مسلسل الاختيار الحلقة 15
مسلسل الاختيار الحلقة 15
مسلسل الاختيار الحلقة 15.. شب خلاف بين التكفيريين بعضهم البعض في تطور كبير خلال العمل الدرامي الذي يجسد شخصية البطل الشهيد أحمد صابر منسي ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة وبمشاركة أحمد العوضي.

تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 15

ونسرد لكم عبر "الفجر" موعد مسلسل الاختيار الحلقة 15 والقنوات الناقلة للعرض والتفاصيل التي انتهت إليها الأحداث في ظل مطاردة عشماوي وزملائه من قبل الأمن والجيش.

استشهاد ياسر وأحداث مسلسل الاختيار الحلقة 15

شهدت الحلقة السابقة من عرض مسلسل الاختيار الحلقة 15 حزن منسي بعدما استشهد المجند ياسر عقب منعه تكفيري من تفجير نفسه بحزام ناسف وإبعاده عن زملائه فقرر احتضانه والتضحية بنفسه من أجل زملائه، في حين شيعت جنازة التكفيري بدون حضور أحد.
أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 15

واختلف أبو عبدالله مع عشماوي وعماد لأول مرة في الحلقة السابقة للعرض المقرر اليوم خلال مسلسل الاختيار الحلقة 15  حيث تحدثا معه بإسلوب قاسي إلا أن أبوعبدالله نظر إليه بنظرة شديدة وحذره من علو صوته، ودعاه للالتزام بقواعد البيعة والجهاد.

ندم عشماوي وعماد قبل عرض مسلسل الاختيار الحلقة 15

طلب عشماوي من صديقه التوقف عن الحديث قبل عرض مسلسل الاختيار الحلقة 15  لكي يتوقف من أجل أن يتحدث هو ليقول لأبوعبدالله إنهما لا يصح التعامل معهما بهذا الأسلوب ويطلب منه معاملة خاصة إلا أن أبو عبدالله يقول لهما لا فمعنا من هم أكثر منكما تدينًا وتضحيةً وإيمانًا.

تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 15

تطورت الأحداث السابقة لـ مسلسل الاختيار الحلقة 15 حيث اعترض هشام عشماوي وصديقه عماد على المعاملة السيئة التي لاقوها ونقلهما بشكل مهين من مكان لآخر، ويصارح عماد بأنهما لابد وأن يغيرا أسلوبهما خوفًا على حياتهما، ليشهد مسلسل الاختيار الحلقة 14 تطورا كبيرًا في الأحداث.

التكفيريون يجهزون لعملية كبرى في سيناء خلال مسلسل الاختيار الحلقة 15

اتفق أبو عبدالل مع عشماوي على تشكيل مجلس حرب ستكشف عنه مسلسل الاختيار الحلقة 15 خلال اليوم وسنعرف ما سيقومون به وكيف سيكون رد فعل منسي ورفاقه.

موعد عرض مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 15 والقنوات الناقلة
ويذاع مسلسل الاختيار الحلقة 15 اليوم الجمعة في تمام لـ9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة ON  ويعاد فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON  دراما.

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