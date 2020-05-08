خاص.. مؤلف "خيانة عهد": "احنا اختارنا قصة فيها لحم ودم"

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أعرب السيناريت محمد أبو السعد عن سعادته بردود أفعال الجماهير حول مسلسل "خيانة عهد" وذالك بعد عرض الحلقة الرابعة عسر من المسلسل التي شهدت تفاعل كبير من قبل الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحتلال هاشاتاج "خيانة عهد" تريند "جوجل، تويتر".



حيث قال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه توقع نجاح المسلسل منذ كتابة أولى الحلقات والأفكار لأنه اختار قصة مناسبة قائلاُ:" لحم ودم" وهذه النوعية من المسلسلات بيحبها المشاهد جدًا وحاولنا أثناء الكتابة بالتماس الواقعية حتى تنال اعجاب الجمهور كما حدث.



وأشاد السناريست محمد أبو السعد بالمخرج سامح عبدالعزيز بأنه مخرج كبير وأضاف لـ المسلسل الكثير من النقاط الهامة، ويعرض دائما وجهات نظرة ونتناقش ونختار الأفضل.



وأشار بأنهم لم يطلبوا من المسلسل الممثل الالتزام بالنص المكتوب ولكن يترك لهم الحرية قائلاُ:" لو ممثل عنده فكرة أو جملة مختلفة بنتناقش فيها ونختار الصح".



وعن عودة الفنانة جومانا مراد لـ الدراما بهذا الدور قال بأنه لم يشعر بغيابها بالاضافة الى أنها ممثلة كبيرة وقوية جدًا ولديها أسلوب خاص بالتمثيل وأدوارها موجودة باستمرار، وأضاف بأن دورها في مسلسل "خيانة عهد" يعد محور الأحداث والحلقات القادمة سيظهر الكثير من المفاجات.







