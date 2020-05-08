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"هولاكو".. رامز جلال يلقي مقدمة تشويقية لطارق حامد

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:50 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
بدأت الحلقة ال15 من برنامج "رامز مجنون رسمي" باستضافة لاعب نادي الزمالك طارق حامد،ويذاع البرنامج على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.


وبدأ رامز جلال حلقته بالمقدمة التشويقية المعتادة ليشوق جمهوره بالضيف قائلا" الى كل الزملكاوية اوعو تفوتكو الحلقة ديه ضيفنا النهاردة لا غنى عنه في التشكيل الأصلي للزمالك بيدافع عن عرينه بكل جسارة هولاكو دافع الجنيه هتأجل مستحقاتي هريح عند حماتي ضيفنا النهاردة لازم يعرف إن الفلوس مش كل حاجة".



برنامج "رامز مجنون رسمي" يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء طوال أيام شهر رمضان الكريم.

وقدم رامز جلال عدد من برامج المقالب خلال السنوات السابقة، والتي حققت نجاح كبير وأبرزها "رامزواكل الجو"،"رامز صعلب الصحراء"،"رامز قرش البحر".

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