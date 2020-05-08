"بلطجي بلطجي".. رامز جلاال يلقي بعض التعليقات الكوميدية على طارق حامد

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استضاف الفنان رامز جلال لاعب نادي الزمالك طارق حامد في الحلقة ال15 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



ودخل طارق حامد الأستوديو وتم إقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي يمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"ضبط النفس"،والذي يجيب فيه الضيف على بعض الأسئلة الجريئة التي تطرحها عليه الإعلامية أروى.



وبدأ رامز جلال بإلقاء بعض التعليقات الكوميدية على طارق حامد قائلا"ايه اللبس ده يخربيتك تحسه نازل تقسيمة"،"آخر مرة هييجي فيها دبي"،"بلطجي بلطجي الواد ده عضلاته قلقاني"،"نليطك بشوية جير أبيض"،"حارق هنعلقله المشانق"،".

