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طارق حامد يرد على انتقاد رضا عبدالعال في "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:13 م
طارق حامد
طارق حامد
مي مرسي
كان لاعب نادي الزمالك طارق حامد ضحية الحلقة ال15 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة "mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



وقامت الإعلامية أروى بتقديم طارق حامد للجمهور وجلس على كرسي الإعتراف وتم ربط أيديه وأرجله وبدأت أروى في سؤاله بعض الأسئلة أبرزها " هل تحزن من قول أي شخص عليك جزار؟،وهل بتغير من فرجاني ساسي؟،هل أصدقائك بيزعلو لما بتغلط فيهم بألفاظ خارجة؟،"هل طارق حامد يأكل النجيلة في الملعب؟"،ما أكثر شئ ممكن يعصبك؟"،"من الذي يزعجك في الوسط الرياضي" فرد "حامد" قائلا "هو في ناس بتنتقدك بس هما بيبقو عايزين أحسن" فعلق "جلال" قائلا "بيلقح على رضا عبد العال".



وجاء الفنان رامز جلال داخل الصندوق المغلف ببعض الصور وكانت أولهم صورة كابتن رضا فعلق "حامد" قائلا "ربنا يوفقك"، ووالصورة الثانية للفنانة رانيا يوسف والثالثة للفنان رامز جلال وتفاجأ بجروجه مند داخل الصندوق مما جعل ملامحه تتغير من التعجب.

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