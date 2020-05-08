Advertisements

عاجل.. لأول مرة طارق حامد يحكي قصة خلافه مع "كهرباء" في "رامز مجنون رمسي"

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:15 م
كهربا وطارق حامد
كهربا وطارق حامد
مي مرسي
يحل لاعب نادي الزمالك طارق حامد ضيف الحلقة ال15 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.


وخرج رامز جلال من داخل الصندوق المغلف بثلاث صور وكانت آخرهم صورة رامز جلال، وتفاجأطارق حامد قائلا "إيه ده..مبدئيا أنت عارف أني راجل أهلاوي صح"،وسأله رامز جلال عن رأيه في لون شعره فرد قائلا "إيه القرف ده"،فقام بضخ نفس اللون على شعره.


وسأله عن ما حدث بينه وبين كهرباء قائلا "هو اللي نرفزني بصراحة" ثم جعل كرسي الاعتراف يدور الأستوديو وصرخ طارق حامد قائلا "يا عم بقا"،ثم جعل رامز جلال المياه تسقط عليه وكرسي الاعتراف يدور حول الأستوديو مرة أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهرباء طارق حامد أخبار الفجر الفني رامز مجنون رسمي رامز جلال الفجر الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

يوم الحرائق بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنعين والحماية المدنية تدفع بـ 28 سيارة إطفاء

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ يوم

رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش

منذ حوالي 8 ساعات

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 12 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

علي معلول يصرخ بسبب مقلب رامز قائلا "والله بكرهك برشا"

رامز جلال يأخذ خاتم خطوبة ياسمين صبري ويصعقها بالكهرباء

"ديه عاملة ضوافرها بقطر".. رامز جلال ينحني ليخلع حذاء أمينة خليل !

"هتفك يا حبيبي وهتشوف".. رد فعل ياسمين رئيس بعد استفزاز رامز جلال

بعد تهديده بالصعق بالكهرباء.. محمود كهرباء "طارق حامد هو اللي شتمني"

"بخاف والله عندي الضغط".. بالصريخ رد فعل حمدي الميرغني بعد رؤية رامز جلال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:19 م

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

06:22 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا