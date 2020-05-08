عاجل.. لأول مرة طارق حامد يحكي قصة خلافه مع "كهرباء" في "رامز مجنون رمسي"

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يحل لاعب نادي الزمالك طارق حامد ضيف الحلقة ال15 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





وخرج رامز جلال من داخل الصندوق المغلف بثلاث صور وكانت آخرهم صورة رامز جلال، وتفاجأطارق حامد قائلا "إيه ده..مبدئيا أنت عارف أني راجل أهلاوي صح"،وسأله رامز جلال عن رأيه في لون شعره فرد قائلا "إيه القرف ده"،فقام بضخ نفس اللون على شعره.





وسأله عن ما حدث بينه وبين كهرباء قائلا "هو اللي نرفزني بصراحة" ثم جعل كرسي الاعتراف يدور الأستوديو وصرخ طارق حامد قائلا "يا عم بقا"،ثم جعل رامز جلال المياه تسقط عليه وكرسي الاعتراف يدور حول الأستوديو مرة أخرى.

