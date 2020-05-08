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خاص.. أمير كرارة يكشف عن موعد انتهاء تصوير "الاختيار"

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:17 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر
يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وكشف أمير كرارة ل"الفجر الفني"، عن موعد انتهاء تصوير "الاختيار"، حيث قال إن الانتهاء من تصوير المسلسل سيكون يوم 26 من شهر رمضان، متمنياً أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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