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"هكسرك".. طارق حامد يهدد رامز جلال في "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:19 م
طارق حامد
طارق حامد
مي مرسي
كان لاعب نادي الزمالك طارق حامد ضحية الحلقة ال15 من برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.


وجعل رامز جلال كرسي الاعتراف يلف ليكون وجه طارق حامد إلى حوض مياه فقام "حامد" بتهديده قائلا "والله هتزعل مني جامد..هكسرلك البتاع ده والله هكسرك يا رامز"،وذالك بعد تهديد رامز جلال له بالكابوريا.

ولم يكمل رامزجلال الفقرة الثعبان خوفا من طارق حامد فقال له رامز جلال" عاوزين ندي مثال للجمهور عايزين ندي روح رياضية أنا راجل أهلاوي وأنت راجل زملكاوي" وقام رامز بجعل فريقه بفك كرسي الاعتراف.

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