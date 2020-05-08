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المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 5711 حالة

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، 163 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 186 والإصابات إلى 5711.

وقالت وزارة الصحة: إنه "تم تسجيل 145 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 2324 حالة"، وحثت المواطنين على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واحترام التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

وكانت مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، قد كشفت في وقت سابق، عن أن الإجراءات الاستباقية للوقاية من فيروس كورونا، مكنت المملكة من تجنب حوالي نصف مليون إصابة بالوباء و15 ألف حالة وفاة.

ووفقا لخريطة رفع الحجر الصحي، أتاحت الإجراءات الاستباقية تجنيب المغرب المرحلة الثالثة، وهي مرحلة انتشار العدوى "الجماعية"، لتستقر في حدود المرحلة الثانية، والتي لم تستنزف الإمكانيات الطبية للمملكة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,955 مليون إصابة، بينهم أكثر من 272 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,362 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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