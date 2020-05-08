بعد تنازل رامز جلال عن فقرة الثعبان.. طارق حامد يصيب رقبة رامز جلال من الضرب

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انتهت الحلقة ال 15 من برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي استضاف فيه رامز جلال نجم نادي الزمالك طارق حامد، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.







وتفاجأ طارق حامد بعد فكه من كرسي الاعتراف بسقوطه في المياه بعد اعتقاده انتهاء المقلب،وبعد تنازل رامز جلال عن فقرة الثعبان، فقام "حامد" بإسقاط رامز جلال في المياه وحاول شخص من فريقه إنقاذه ولكنه أسقطه معه في المياه.





وضرب طارق حامد رامز جلال فقال له "والمصحف رقبتي اتجزعت"،وأنهى "حامد" الحلقة من mbcخلال خاتمه للبرنامج قائلا "استنوني في رمضان مع رامز مجنون رسمي على ".