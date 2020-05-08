Advertisements

بعد تنازل رامز جلال عن فقرة الثعبان.. طارق حامد يصيب رقبة رامز جلال من الضرب

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:27 م
طارق حامد
طارق حامد
مي مرسي
انتهت الحلقة ال 15 من برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي استضاف فيه رامز جلال نجم نادي الزمالك طارق حامد، ويذاع على قناة " mbc" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



وتفاجأ طارق حامد بعد فكه من كرسي الاعتراف بسقوطه في المياه بعد اعتقاده انتهاء المقلب،وبعد تنازل رامز جلال عن فقرة الثعبان، فقام "حامد" بإسقاط رامز جلال في المياه وحاول شخص من فريقه إنقاذه ولكنه أسقطه معه في المياه.


وضرب طارق حامد رامز جلال فقال له "والمصحف رقبتي اتجزعت"،وأنهى "حامد" الحلقة من mbcخلال خاتمه للبرنامج قائلا "استنوني في رمضان مع رامز مجنون رسمي على ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق حامد رامز جلال طارق حامد رامز مجنون رسمي رامز جلال الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ ساعة و نصف

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 12 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ يوم

برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 7 ساعات

يوم الحرائق بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنعين والحماية المدنية تدفع بـ 28 سيارة إطفاء

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

حسن عسيري لرامز: تدري أمك ماتت ليش؟ علشان كرهتك !

"كلاكيت تاني مرة".. بعد ضرب ياسمين رئيس لرامز جلال تسقط في المياه مرة أخرى

"هقول لتمارا بنتي إن رامز مجنون"..حمدي الميرغني يصرخ بسبب الكابوريا والثعبان

"والله هتخسر زمايلك"..انهيار حمدي الميرغني في نهاية حلقة "رامز مجنون رسمي"

"بالزغاريط".. بدرية طلبة تحتفل بانتهاء برنامج "رامز مجنون رسمي"

"هنتكهرب كلنا".. رامز جلال يهدد باسم ياخور عند محاولة ضربه!

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:19 م

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

06:22 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا