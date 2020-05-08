الجمهور يشيد بأداء تيم إسماعيل في مسلسل "النهاية"

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توالت التعليقات العديدة من قبل الجمهور يشيدون بأداء الفنان الصغير تيم إسماعيل لما أظهره بتجسيده لدور إمام ببراعة في مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف.



حيث علق أحدهم قائلاً: "ما شاء الله فنان موهوب ومتميز ومتمكن من الدور ببراعة ربنا يحميك وبحبه من أول ظهوره على الساحة الفنية".



وعلى الرغم أن عمره سبع سنوات إلا وأنه استطاع كسب قلوب الملايين ولفت الأنظار إليه، وكان عمله في النهاية لعمر أكبر من عمره ولكن تم إختياره من الفنان طارق يوسف، والمخرج ياسر سامي يصفه بالمميز لقدرته على تقمص الشخصية والعيش بها.



والجدير بالذكر أن تيم إسماعيل قد شارك في مسلسل "بحر"، ومسلسل "قيد عائلي" وجسد دور ابن الفنان محمد نجاتي والفنانة منة فضالي، وموديل محترف لأكثر من براند، وقد ظهر في برنامج مع الشيف علاء الشربيني.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، تيم إسماعيل، نهال نور وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.