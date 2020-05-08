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"الصحة" السعودية تكشف أهمية الفحص الموسع في اكتشاف فيروس كورونا
الجمعة 08/مايو/2020 - 07:24 م
الفجر السعودي
كشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، أهمية الفحص الموسع في اكتشاف فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
وقال "العبد العالي"، إن الفحص الموسع ضروري ومهم، ويجب إجراؤه بشكل دائم؛ لأنه يبكر بالوصول إلى الحالات المصابة وعلاجها، قبل أن تصل للمستشفيات في حالات التوعك والمرض ومعاناتهم الصحية بسبب الفيروس.
وأضاف «العبدالعالي»، أن الدول التي انتهجت هذا النهج هي الدول التي سجلت حصيلة أقل من المصابين وكانت الأقدر على التحكم في انتشار الحالات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن المملكة اختارت هذا النهج، ومستمرة فيه مع الاستكشاف للوصول إلى الحالات في وقت مبكر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35432، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 9120، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 229.
وزارة الصحة بالمملكة، اليوم الجمعة، عن حالات كورونا المستجدة في المملكة، عن تسجيل إصابة واحدة في كل من 17 مدينة سعودية، وهي: خميس مشيط، القطيف، الظهران، النعيرية، العيص، تثليث، الليث، بلجرشي، المخواة، ضباء، أملج، حفر الباطن، ثريبان، عرعر، وادي الدواسر، ثادق، الدوادمي.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 22 % من عدد الحالات المسجلة، مقابل 78 % لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
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