الفجر الرياضي مظاليم الفجر الرياضي Advertisements شاهد رد فعل قوى من طارق حامد على مقلب رامز جلال الجمعة 08/مايو/2020 - 07:30 م طارق حامد الفجر الرياضي Advertisements قام طارق حامد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، بضرب رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي" والمذاع على قناة "إم بي سي مصر" في شهر رمضان الكريم. أخبار تهمك يوم الحرائق بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنعين والحماية المدنية تدفع بـ 28 سيارة إطفاء منذ حوالي 4 ساعات مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد منذ حوالي 7 ساعات لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو) منذ حوالي 10 ساعة مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز منذ حوالي 7 ساعات تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك منذ أقل من نصف ساعة برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان منذ يوم تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش منذ حوالي 8 ساعات عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة منذ ساعة و نصف تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية منذ حوالي 12 ساعة "تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا منذ ساعة و نصف بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات" منذ يوم نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم منذ يومين عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا" منذ حوالي 22 ساعة خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا منذ حوالي 10 ساعة