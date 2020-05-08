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طارق حامد: جماهير الأهلي ناس محترمة.. ولا أغضب من لقب "الجزار"

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:36 م
طارق حامد
طارق حامد
عبد القادر عرابي


وجه نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر "طارق حامد" رسالة ساخرة لنجم الأهلي والزمالك المعتزل "رضا عبد العال"، خلال ظهور حامد في برنامج "رامز مجمون رسمي" والذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وقال طارق حامد حين ظهور صورة عبد العال في البرنامج: "ربنا يوفقك في اللي أنت بتعمله، الشعب بيحب اللي يضحكه".

وبسؤاله عن جماهير الأهلي، أكد حامد أن "جماهير الأهلي ناس محترمة"، وذلك حين قال رامز له "الأهلاوية موصيني عليك".

وأتم طارق حامد، أنه لا يغضب من لقب "جزار" والذي تطلقه عليه بعض الجماهير، نظراً لآدائه القوي.

يذكر أن رضا عبد العال هاجم طارق حامد في أكثر من مناسبة، خلال ظهوره في عدة برامج رياضية، حيث اتهمه بالتسبب في دخول مرمى الزمالك ومنتخب مصر عدة أهداف.

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