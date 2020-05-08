Advertisements

لأول مرة.. طارق حامد يكشف سبب أزمته مع كهربا في موقعة "السوبر"

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:42 م
طارق حامد
طارق حامد
عبد القادر عرابي
تحدث نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر عن مشادته مع مهاجم الأهلي "محمود عبد المنعم كهربا" خلال مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت بالإمارات.

وقال حامد في برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان "رامز جلال" على قناة "إم بي سي مصر" أن ما حدث بينه وبين كهربا "نرفزة ملعب" مشدداً على أن الأخير هو من استفزه أولاً.

ووجه رامز سؤالاً لطارق حامد حيث قال: "إيه اللي حصل بينك وبين كهربا".

ورد حامد: "هو اللي استفزني بصراحه".

وشهدت المباراة اشتباكاً بين النجمين، أدى لوجود أحداث مؤسفة بينهما بعد المباراة، ووقعت لجنة المسابقات عقوبات رادعة على اللاعبين.



أخبار تهمك

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ يوم

رمضان صبحي يُبلغ الأهلي بقراره النهائي حول الرحيل إلى بشكتاش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يوافق على الانضمام إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 12 ساعة

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ ساعة و نصف

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

يوم الحرائق بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنعين والحماية المدنية تدفع بـ 28 سيارة إطفاء

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:19 م

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

06:22 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا