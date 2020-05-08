خروج السلطانة من الحبس وعزمها على الانتقام من نعيم

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عرضت قناة "النهار" منذ قليل الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق.







دارت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل "سلطانة المعز" حول اتفاق السلطانة مع "حيدر" بن عم مصطفى على الاتصال بـ"نعيم" محمود عبد المغني وإخباره أن الفتاة الإفريقية التي يبحث عنها موجودة عنده في الدير وأنه علم متاجرته بالأعضاء البشرية منها وأن يطلب مقابلته بشرط عدم إيذاء الفتاة وأن يخلصها من نعيم واخوته، طلب "مجدي" من" نعيم "أن يجعله يعمل معه.



زيارة "حمدي" للحجة فاطمة والدة السلطانة ويخبرها أنه من الممكن أن تخرج ابنتها من السجن إذا شهدت أن قطعة الآثار المسروقة ملك لوالده "سلام".



طلب "ضي" من "جو" كريم الأبنودي أن يتركا الحارة لكنه يرفض،شعور "السلطانة"غادة عبد الرازق بقلق شديد من تصديق أهلها أنها تتاجر في الآثار، ومحاولة انتصار للتخفيف عنها وإقناعها بأن والدتها لن تفعل شيئًا يضرها.



إقناع"ورد" للحجة فاطمة بأن تشهد بأن الآثار كانت ملك لزجها "سلام"، وأن تضع كل شئ يخصه في إحدى الغرف لكي تثبت التهمة عليه وتتمكن هي من الخروج من السجن.



زيارة المباحث لمنزل السلطانة والتحقيق معهم وسؤالهم عن سبب اعترافهم بتلك الحقيقة ، واعتراف زوجته برؤية تماثيل معه أكثر من مرة لتخبره بأنه كان يقولها بأنها هدايا للزبائن عنده، فيقوم بتفتيش غرفته،وتثبت التهمة على "سلام" .





إرسال"حيدر" لـ"نعيم" يخبره فيها بأن الفتاة الإفريقية عنده وانها كانت تريد تسليم نفسها للمباحث لكنه رفض حتى لا يؤذيها وطلب منه مبلغ 2 مليون جنيه.



طلب "نعيم" من وليد فواز إعطائه مبلغًا من المال ليدفعه لذلك الرجل حتى يتمكن من الحصول على الفتاة الإفريقية، ويطلب نعيم أخذ مجموعة من الرجال معه وسلاح لكي يقوم بالخلاص منهم، خروج "السلطانة" من الحبس، ورؤية نعيم لها.



يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.