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مسيرة لم تكتمل بعد.. أرقام حسام البدري مع المنتخب حتى الآن

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:27 م
حسام البدري
حسام البدري
أمل الحلفاوي
تولى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قيادة الفراعنة في شهر أكتوبر من العام الماضي 2019.

بدأ مشواره مع المنتخب الأول بلقائين وديين، الأول فاز به بهدف نظيف أمام بتسوانا، وبنفس النتيجة حقق الفوز على ليبيريا، لم يكن هذا الاختبار الأصعب، حيث دخل بعد ذلك في المباريات الرسمية، ولم ينجح في تحقيق أي انتصار.

تعادل مع كينيا ايجابيا بهدف، في بداية مشوار دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، ثم تعادل سلبيا أمام جزر القمر.

في سياق متصل، قال عنه أسامه نبيه مدرب عام المنتخب السابق، في تصريحات تليفزيونية أمس الخميس، أنه لن يستمر طويلا مع المنتخب المصري.

ووجه له رسالة قائلا، "أقول لـ حسام البدري لا تصدق من يقول لك أنت مستمر في منصبك لمونديال 2022، بل النتائج هي من ستبقي الجهاز الفني الحالي، فإذا لم يفز على كينيا وجزر القمر وتوجو، سيكون الجهاز الفني مهددا، والعكس صحيح".

البدري كان قد خاض تجربة مع المنتخب في وقت سابق ولكن مع المنتخب تحت 23 عام، في الفترة ما بين 2014 و2015، وقاده في 6 لقاءات، فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر لقاء وحيد، وسجل 12 هدف ودخل مرماه 4 أهداف.

يتشابه مشواره السابق مع الحالي، إذ تعادل أيضا في أول لقائين من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عام، ولكنه خسر اللقاء الأخير ليتذيل المجموعة ويودع البطولة.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تمديد الإيقاف حتى نهاية شهر مايو الجاري.

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