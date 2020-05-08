"ابن المنصورة".. تفاصيل جديدة بشأن وفاة طبيب مصري متأثرا بكورونا في الخارج

تلقت أسرة الدكتور طارق مخيمر، ابن مدينة المنصورة، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، خبر وفاته في دولة الكويت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ببالغ الحزن والأسي.





جاء ذلك فور علمهم بالخبر عقب قيام وزير الصحة الكويتي تقديم واجب العزاء لأسرته ولكل أطباء والعاملين بوزارة الصحة الكويتية في وفاة الدكتور طارق حسين مخيمر بمستشفي زين بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.





وقال أشرف حسن مخيمر محاسب قانوني، وشقيق الدكتور طارق مخيمر والمقيم بمدينة المنصورة ان شقيقه يعمل بدولة الكويت منذ 20 عامًا هو وأسرته المكونة من زوجته وأبناءه الثلاثة الكبري هبه دكتورة ومقيمة بألمانيا ومحمد مهندس بالكويت وخالد هو الأبن الأصغر بالصف الثالث الإعدادي وانه دائم النزول لمصر وكانت اخر اجازة له في مصر قبل حظر الطيران بحوالي شهر وانه كان دائم التواصل مع عائلته.





وأوضح شقيق الطبيب الراحل أن شقيقه بحكم طبيعة عمله وتخصصه أيضا بمستشفي زين بالكويت أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأنهم علموا منذ أسبوعين بإصابته وانه تم نقله للعناية المركزة بعدها بأسبوع وتوفي اليوم عن عمر يبلغ 62 عامًا، وأن جنازة الطبيب الراحل ستشيع من الكويت وأنهم سيصلون عليه صلاة الغائب بمحل إقامته بمدينة المنصورة.





وكانت وسائل الإعلام الكويتية أعلنت خبر وفاة الطبيب المصري بن مدينة المنصورة، وقال المستشار العمالي في تقريره أن الطبيب كان من العاملين في الصفوف الأمامية بعد إصابته بفيروس كورونا، لتسجل الكويت أول حالة وفاة لطبيب بسبب المرض.





من جهته، تقدم وزير الصحة الكويتي والسفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت بالعزاء لأسرة الفقيد والقنصل وأسرة السفارة والقنصلية.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.





وكشف عن أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالاجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.





وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.



