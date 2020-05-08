في الحلقة 15 من مسلسل "البرنس".. فتحي يعتدي على شيماء بعد طلبها للطلاق

Advertisements

عرضت قناة "dmc" منذ قليل الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



دارت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل"البرنس" حول زيارة "عادل" أحمد داش لـ"رضوان" محمد رمضان داخل السجن وطلب منه أن يسامحه،لأنه شهد عليه زورًا هو وشيقته "نورا"بسبب تهديد أشقاءه له،وأنه مستعد هو ونورا لتغير أقواله، لكنه طلب منه الأ يفعل ذلك لأن التسجيلات لم تعد موجودة، وطلب منه أن يبتعد عن البُدرة وأن يرجع شخصًا سويًا، لكنه لم يشعر بالغضب مما فعلوه لأنه إذا فعل غير ذلك كانوا سيقومون بإيذائه،وطلب منه أن يخبر نورا بذلك وأن يأخذ باله من نفسه و أخته.



انفعال"شيماء" على زوجها بسبب زواجه عليها، وعما فعله مع رضوان ليخبرها بأنه وإخوته لم يقتلوا زوجة رضوان وابنه،لكنه من قام بإدخاله للسجن بسبب عدم إعطائه حقه هو وإخوته.



لتخبره بأنها لا تصدقه،وأنها لن تقدر على العيش معه بعد زواجه عليها، وتطلب منه الطلاق و إعطائها الصيدلية الخاصة بها لكي تصرف منها على نفسها، فيقوم بالإنفعال عليها وصفعها بالقلم على خدها.



إخبار"ليلى" لـ"عادل" بأنها تحب شقيقته "نورا"لحبها الشديد له، وطلب منها أن يبتعدوا عن البُدرة.





محاولة أم "علاء" صفاء الطوخي بالبحث عن عمل لكي تستطيع الإنفاق على نفسها وعلى ابنتها.









يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.