محاولات لانتشال جثة "غريق النيل" في البدرشين

مازالت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تواصل جهودها لانتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقًا، بمياه نهر النيل، بمركز البدرشين، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب بمياه النيل "بجوار المعدية"، نطاق المركز.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب بمياه النيل "بجوار المعدية"، نطاق المركز.

كما وجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة الشاب، كما وجه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، بانتقال قوة أمنية من مركز شرطة البدرشين، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

شهود العيان أفادوا بأن الغريق يدعي "طه. ح"، عشريني العمر، مقيم بقرية ميت رهينة، بنطاق المركز، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

شهود العيان أفادوا بأن الغريق يدعي "طه. ح"، عشريني العمر، مقيم بقرية ميت رهينة، بنطاق المركز، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ارتفاع درجة حرارة الجو في نهار الشهر المبارك، دفعت "محمود" الشاب العشريني العمر، إلى السباحة بمياه النيل، تاركًا ملابسه ومتعلقاته على ضفاف نهر النيل بقرية منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة،

ارتفاع درجة حرارة الجو في نهار الشهر المبارك، دفعت "محمود" الشاب العشريني العمر، إلى السباحة بمياه النيل، تاركًا ملابسه ومتعلقاته على ضفاف نهر النيل بقرية منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة،





عدم إجادة الشاب العشريني العمر السباحة، كان السبب في غرقه بمياه النيل، وتمكن الضفادع البشرية من انتشال جثته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب بمياه النيل، بمنطقة الميناء بقرية منيل شيحة، نطاق المركز.





اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.





وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب عشريني العمر، لا يوجد اي إصابات ظاهرية بجثته.





تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن المتوفي يدعي "محمود" من قريه الصالحية بمركز طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، وكان يقيم بمنطقة منيل شيحة منذ فترة قصيرة.



