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رقية تكتشف خيانة أمجد في الحلقة ١٥ من لعبة النسيان

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:32 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
الفجر الفني

تتواصل أحداث مسلسل لعبة النسيان بطولة النجمة دينا الشربيني ، حيث شهدت الحلقة ١٥ العديد من المفاجأت بعد أن اكتشفت رقية حقيقة خيانة أمجد لها مع سكرتيرته زينه.
ونجحت رقية في التوصل للحقيقة بمساعدة عمر الذي قام باختراق حسابات زينه وكشف الصور التي تجمعها بأمجد وكذلك المبالغ المالية الضخمة التي تم تحويلها لحسابها البنكي.
ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

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