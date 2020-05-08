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هكذا عبر أحمد العوضى عن دعمه لزوجته ياسمين عبد العزيز

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر



هنىء الفنان أحمد العوضى، زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، على نجاح مسلسل "ونحب تاني ليه"، وتصدره في قائمة الأكثر بحثاً على"جوجل".


ونشر أحمد العوضى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة البوستر الخاص بالمسلسل، ومكتوب عليه "الأكثر بحثاً على جوجل".


يذكر أن أحداث مسلسل ونحب تاني ليه تدور فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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