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شاهد بشرى ومصطفى شوقي من كواليس تصوير أغنية "كوم قش" تتر مسلسل القمر آخر الدنيا

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:27 م
القمر آخر الدنيا
القمر آخر الدنيا
شاهد بشرى ومصطفى شوقي من كواليس تصوير أغنية "كوم قش" تتر مسلسل القمر آخر الدنيا

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بمقطع فيديو قصير من كواليس تصوير أغنية "كوم قش" للفنان مصطفى شوقي، الذى يغني تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا" المعروض حاليا على القنوات الفضائية المختلفة.

ونشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مقطع فيديو جمعها بالفنان مصطفى شوقي، من كواليس تصوير أغنية "كوم قش".

وعلقت بشرى قائلة” أثناء تسجيل أغنية كوم قش تتر مسلسل القمر آخر الدنيا للمخرج تامر حمزة والمنتجة شيرين مجدي”.


أغنية” كوم قش” ألحان وتوزيع محمد شاشو

ومن جانبه احتفلت الفنانة بشرى مؤخرا، بتصدر مسلسل "القمر آخر الدنيا" قائمة الأكثر مشاهدة على قناة "النهار".

الجدير بالذكر أن الفنانة بشرى تعود للدراما من جديد بمسلسل "القمر آخر الدنيا" بعد غياب دام لمدة 3 سنوات.

ويعرض مسلسل "آخر الدنيا" على قنوات "النهار"، "القاهرة والناس"، وقنوات "صدى البلد".

مسلسل "القمر آخر الدنيا": بطولة بشرى، عمرو عابد، هشام اسماعيل، ثراء جميل، سميرة عبدالعزيز، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، إخراج تامر حمزة.


شاهد بشرى ومصطفى شوقي من كواليس تصوير أغنية "كوم قش" تتر مسلسل القمر آخر الدنيا

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