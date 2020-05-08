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محمد جمعة يشكر مي كساب بعد الغناء معها.. علي ربيع يتحدث عن مساحة الارتجال في "عمر ودياب"
الجمعة 08/مايو/2020 - 08:33 م
محمد جمعة يشكر مي كساب بعد الغناء معها.. علي ربيع يتحدث عن مساحة الارتجال في "عمر ودياب"
عبر محمد جمعة عن سعادته لطرح ديو ” رمضان كريم ” مع المطربة مي كساب وبتلحين من عزيز الشافعي، وقام جمعة بشكرهما في مداخلة تليفونية مع برنامج “كأس اينرجي للدراما” الذي يقدمه محمد طارق أضا في تمام العاشرة مساء علي راديو اينرجي 92.1، كما كشفت مي كساب في مداخلة أيضا أن لظروف الكورونا توقفت عن تصوير مسلسل وفيلم لها، لكنها استغلت الفرصة للتركيز علي الغناء خاصة مع وجود استوديو في المنزل وتواجد ملحن بالمنزل وهو زوجها أوكا.
أما بخصوص مسلسلاتهما في رمضان قال جمعة أنه ضيف علي الجمهور في رمضان بـ4 مسلسلات وأنه سعيد لمشاركته بشخصيات جديدة عليه مثل دوره في مسلسلات “النهاية” و”فرصة تانية”، كما علقت مي علي دورها بمسلسل “اللعبة” قائلة أنها حزنت مع طاقم العمل عندما تم عرض المسلسل علي الانترنت، خوفا من عدم عرضه في رمضان، لكن نجاحه في كلا العرضين حمسهما للجزء الثاني.
وحول مسلسل ” عمر ودياب” قال علي ربيع أن فكرة تواجدي أنا ومصطفي خاطر بالمسلسل كانت فكرة الشركة المنتجة وقد رحبنا بها كثيرا لتوافقنا طوال فترة عملنا معا لأكثر من 8 سنوات، أما بخصوص مساحة الارتجال في المسلسل قال علي أنهم يجلسون علي المشهد قبل تصويره وإذا كان لدي أي شخص بالمسلسل إضافة جيدة من الممكن اضافتها بناء علي رغبة المخرج.
واختتم علي حديثه أنه سيستكمل بعد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل “الخطة العامية” مع غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن.
محمد جمعة يشكر مي كساب بعد الغناء معها.. علي ربيع يتحدث عن مساحة الارتجال في "عمر ودياب"
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