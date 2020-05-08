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محمد جمعة يشكر مي كساب بعد الغناء معها.. علي ربيع يتحدث عن مساحة الارتجال في "عمر ودياب"

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:33 م
عمر ودياب
عمر ودياب
محمد جمعة يشكر مي كساب بعد الغناء معها.. علي ربيع يتحدث عن مساحة الارتجال في "عمر ودياب"

عبر محمد جمعة عن سعادته لطرح ديو ” رمضان كريم ” مع المطربة مي كساب وبتلحين من عزيز الشافعي، وقام جمعة بشكرهما في مداخلة تليفونية مع برنامج “كأس اينرجي للدراما” الذي يقدمه محمد طارق أضا في تمام العاشرة مساء علي راديو اينرجي 92.1، كما كشفت مي كساب في مداخلة أيضا أن لظروف الكورونا توقفت عن تصوير مسلسل وفيلم لها، لكنها استغلت الفرصة للتركيز علي الغناء خاصة مع وجود استوديو في المنزل وتواجد ملحن بالمنزل وهو زوجها أوكا. 

أما بخصوص مسلسلاتهما في رمضان قال جمعة أنه ضيف علي الجمهور في رمضان بـ4 مسلسلات وأنه سعيد لمشاركته بشخصيات جديدة عليه مثل دوره في مسلسلات “النهاية” و”فرصة تانية”، كما علقت مي علي دورها بمسلسل “اللعبة” قائلة أنها حزنت مع طاقم العمل عندما تم عرض المسلسل علي الانترنت، خوفا من عدم عرضه في رمضان، لكن نجاحه في كلا العرضين حمسهما للجزء الثاني.

وحول مسلسل ” عمر ودياب” قال علي ربيع أن فكرة تواجدي أنا ومصطفي خاطر بالمسلسل كانت فكرة الشركة المنتجة وقد رحبنا بها كثيرا لتوافقنا طوال فترة عملنا معا لأكثر من 8 سنوات، أما بخصوص  مساحة الارتجال في المسلسل قال علي أنهم يجلسون علي المشهد قبل تصويره وإذا كان لدي أي شخص بالمسلسل إضافة جيدة من الممكن اضافتها بناء علي رغبة المخرج.

واختتم علي حديثه أنه سيستكمل بعد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل “الخطة العامية” مع غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن.

محمد جمعة يشكر مي كساب بعد الغناء معها.. علي ربيع يتحدث عن مساحة الارتجال في "عمر ودياب"

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