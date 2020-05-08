عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

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أعلن المستشار مرتضى منصور عن رفع الغرامة الموقعة على لاعب نادي الزمالك طارق حامد، وذالك بسبب ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي" وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وذكر "منصور" أن طارق حامد لقن رامز جلال درسا لم ينساه وضربه علقة أمام كل العاملين في البرنامج، وكانت الغرامة المقدمة لطارق حامد 500 ألف جنيه.



وأكد مرتضى منصور أن طارق حامد لقن رامز جلال درسا في رجولة الزمالكاوية.



يذكر أن المستشار مرتضى منصور قد ذكر سابقا تغريم اللاعب طارق حامد،500 ألف جنيه غرامة بسبب موافقته على عرض حلقته في "رامز مجنون رسمي".

