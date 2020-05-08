هذه رسالة نهال نور بعد آخر يوم تصوير في مسلسل "النهاية"

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وجهت الفنانة نهال نور شكر خاص لفريق عمل مسلسل النهاية والمخرج ياسر سامي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتبت نهال نور قائلة: "بما ان إمبارح كان آخر يوم ليا في تصوير مسلسل النهاية، عايزة أقول اني متشكرة أوي ليكوا كلكوا على تشجيعكوا ومساعدتكوا ليا و تعبكوا معايا واحد واحد و فخورة جداً اني اشتغلت مع ناس جميلة زيكوا".



وتابعت قائلة: "المخرج الرائع ياسر سامي my godfather وفريق الاخراج الاستاذ محمد طحاوي، الاستاذ طارق شريف، الاستاذة رندة يسري، الاستاذ أحمد طعيمة، أيمن يوسف، سعيد رياض، سارة أحمد، أحمد سامي، عبدالله تركي، حبيبة، حسن طحاوي، بسنت الهواري، منة راضي، عم علاء معتوق".



وأضافت: "النجم يوسف الشريف، الفنان أحمد وفيق، الفنان القدير عبدالرحيم حسن، الجميلة سهر الصايغ، الدكتور أيمن الشيوي، محمود الليثي، أمير العشري، محمد خميس، محمد الدقاق، كريم دسوقي، محمد فاروق شيبا

الكاتب الكبير و المبدع الأستاذ عمرو سمير عاطف، مصممة الأزياء الجميلة إنجي علاء

و فريقها أحمد عاشور، أحمد عصام، مدير التصوير حسام حبيب وفريق التصوير كريم عاشور، يوسف عبد الخالق، أحمد زنيتا، مهاب الفقي، المنتج الفني زكريا القفاص، محمد عبدالقوي وفريق الإنتاج كاملاً وطبعاً الeditor عمرو عاكف".



واختتمت حديثها موجهة شكر خاص لوالدتها قائلة: "أخيراً و ليس أخراً طبعاً ماما حبيبتي اللي تعبت أوي و هي معايا في التصوير اليوم بيومه وكانت على طول في ضهري و بتحفزني ربنا يخليكي ليا".



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، نهال نور، ناهد السباعي، حسام داغر، تيم إسماعيل، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.