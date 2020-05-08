Advertisements

هذه رسالة نهال نور بعد آخر يوم تصوير في مسلسل "النهاية"

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:38 م
بوابة الفجر
روان هيثم
وجهت الفنانة نهال نور شكر خاص لفريق عمل مسلسل النهاية والمخرج ياسر سامي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت نهال نور قائلة: "بما ان إمبارح كان آخر يوم ليا في تصوير مسلسل النهاية، عايزة أقول اني متشكرة أوي ليكوا كلكوا على تشجيعكوا ومساعدتكوا ليا و تعبكوا معايا واحد واحد و فخورة جداً اني اشتغلت مع ناس جميلة زيكوا".

وتابعت قائلة: "المخرج الرائع ياسر سامي my godfather وفريق الاخراج الاستاذ محمد طحاوي، الاستاذ طارق شريف، الاستاذة رندة يسري، الاستاذ أحمد طعيمة، أيمن يوسف، سعيد رياض، سارة أحمد، أحمد سامي، عبدالله تركي، حبيبة، حسن طحاوي، بسنت الهواري، منة راضي، عم علاء معتوق".

وأضافت: "النجم يوسف الشريف، الفنان أحمد وفيق، الفنان القدير عبدالرحيم حسن، الجميلة سهر الصايغ، الدكتور أيمن الشيوي، محمود الليثي، أمير العشري، محمد خميس، محمد الدقاق، كريم دسوقي، محمد فاروق شيبا
الكاتب الكبير و المبدع الأستاذ عمرو سمير عاطف، مصممة الأزياء الجميلة إنجي علاء
و فريقها أحمد عاشور، أحمد عصام، مدير التصوير حسام حبيب وفريق التصوير كريم عاشور، يوسف عبد الخالق، أحمد زنيتا، مهاب الفقي، المنتج الفني زكريا القفاص، محمد عبدالقوي وفريق الإنتاج كاملاً وطبعاً الeditor عمرو عاكف".

واختتمت حديثها موجهة شكر خاص لوالدتها قائلة: "أخيراً و ليس أخراً طبعاً ماما حبيبتي اللي تعبت أوي و هي معايا في التصوير اليوم بيومه وكانت على طول في ضهري و بتحفزني ربنا يخليكي ليا".

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، نهال نور، ناهد السباعي، حسام داغر، تيم إسماعيل، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

أخبار تهمك

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ يوم

برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتوج بطلًا لدوري الأضواء

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 14 ساعة

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

منذ أقل من نصف ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 8 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا