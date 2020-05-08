نجم التعاون السعودي يُلمح إلى الرحيل

يبدو أن مسير الكاميرون لياندر تاوامبا مع نادي التعاون السعودي باتت قريبة من النهاية، بعدما ألمح اللاعب إلى أنه يريد فتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة.









وكتب تاوامبا على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "الرحلة مستمرة، وصفحة جديدة ستفتح قريبا. شكرا للتعاون على العامين الرائعين في السابق".







وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن تلميح اللاعب الصريح بالرحيل يأتي رغم مفاوضاته الأخيرة مع إدارة التعاون، والتي كانت تسير بشكل جيد نحو التجديد بين الطرفين، وفقا للمصادر المقربة من مسؤولي النادي.







ويذكر أن المهاجم الأفريقي انتقل إلى التعاون في صيف 2018 قادماً من بارتيزان الصربي، وتبلغ قيمته السوقية حاليا نحو 5ر3 مليون يورو على الأقل.