محمود التهامي يقدم حفل انشاد أون لابن برعاية أبو ظبي للثقافة والفنون

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يستعد نقيب المنشدين الشيخ محمود التهامي، لتقديم حفل دولي أون لاين تحت رعاية مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون يوم ٩ مايو ٢٠٢٠ الساعة ٩:٣٠م أونلاين عبر القناة الرسمية لـ موقع أبو ظبي للثقافة والفنون..



ولم تكن المرة الأولى التي يقدم فيها الشيخ محمود حفلات أون لاين ولاكن كان له دور كبير منذ بداية فترة العزل المنزلي وجانب فني توعوي، وأتت هذه الشراكة في إطار تعاون ثقافي مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والتي تقود الطريق في هذا الوقت العصيب نحو دعم الإبداع الإنساني والثقافي على صعيد المنطقة، والذي يساهم بدوره في التخفيف من آثار هذا الظرف الاستثنائي؛ حيث تعد الثقافة والفنون، سلاحًا مهمًا في المعركة الحالية التي يعيشها العالم.



وحيث إن مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون من أوائل المؤسسات التي تبنت هذة المبادرة في ظل دعمها المستمر للثقافة والفنون فالتقت اتجاهاتنا نحو هدف واحد سامي وهو التعاون لإحياء أمسية روحية فريدة من نوعها وحصرية في هذا الشهر الجليل، للتعبير عن أهمية الثقافة والفنون، في التخفيف من أثر الأزمات؛ والتي يجب أن يتكاتف فيها الجميع خاصة الفنانين والمبدعين للتخفيف عن الجميع، من خلال إحياء حفلات عبر البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

